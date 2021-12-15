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Мэром Омска стал директор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Омский горсовет выбрал главой города гендиректора "ОмскВодоканала" Сергея Шелеста, сообщили в пресс-службе мэрии. Кроме Шелеста, конкурсная комиссия представила депутатам кандидатуру главы Марьяновского района Аркадия Ефименко. Шелест набрал больше голосов.

Избранный мэр вступит в должность с момента принятия присяги на 15-й день со дня публикации постановления горсовета об избрании, присягу он примет 12 января. До этого исполнять и.о. мэра продолжит Евгений Фомин.

Должность мэра Омска вакантна с сентября, с тех пор, как прежний мэр Оксана Фадина избралась в Госдуму.

Шелесту 52 года. Он более 20 лет отработал в электроэнергетике, пройдя путь от рабочего до руководителя предприятия. "ОмскВодоканалом" он руководил с июля 2014 года.

С 2021 года также является старшим преподавателем кафедры природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования Омского государственного университета им. П.А. Столыпина.

Омск Оксана Фадина Сергей Шелест ОмскВодоканал

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