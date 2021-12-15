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Главный инженер управления компании "АЛРОСА" арестован из-за взятки

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Главный инженер строительного управления компании "АЛРОСА" арестован в Якутии по обвинению в получении от бизнесмена взятки более 4 млн рублей за помощь в заключении соглашения, сообщается в среду на сайте Следственного комитета (СК).

"По материалам проверки, проведенной сотрудниками УФСБ по республике Саха (Якутия), возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера управления капитального строительства АК "Алроса" (ПАО) по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, главный инженер управления капитального строительства с целью незаконного обогащения лично получил более 4 млн рублей взятки от представителя коммерческой организации "за способствование заключению дополнительного соглашения".

Кроме того, по данным ведомства, в отношении представителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело о даче взятки (ч.5 ст. 291 УК РФ).

Взяткодатель и взяткополучатель были задержаны при передаче денег, оба они арестованы, им предъявлены обвинения.

АЛРОСА

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