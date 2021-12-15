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Учительнице предъявили обвинение в гибели трех детей в ДТП в Алтайском крае

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Алтайском крае предъявили обвинение учительнице, которая на своей машине попала вместе с учениками в смертельное ДТП на железнодорожном переезде, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным ведомства, днем 29 ноября она повезла учеников домой в село Наумово из села Луговое после окончания занятий. На железнодорожном переезде женщина выехала на запрещающий сигнал светофора, в результате чего ее автомобиль Toyota был сбит снегоуборочным поездом.

В результате ДТП погибли три ее ученика - 8-летняя девочка и два мальчика 8 и 9 лет. Один ребенок выжил, однако получил множественные травмы и был госпитализирован вместе с учительницей.

Она обвиняется по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Также следственные органы проводят проверку по факту ненадлежащей организации проезда школьников к месту учебы и обратно. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Алтайский край

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