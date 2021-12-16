Житель Омской области угнал машину скорой и поехал на ней в гости

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Угонщика машины скорой помощи задержали в Таврическом районе Омской области, сообщает в четверг пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Сообщение об угоне автомобиля скорой помощи "ГАЗель NEXT" на улице Северная в поселке Таврическое поступило в дежурную часть полиции вечером во вторник. "Медработники рассказали, что прибыли по вызову на указанный адрес. Водитель, помогая фельдшеру, на короткое время оставил машину без присмотра, ключи находились в замке зажигания. Этим воспользовался неизвестный злоумышленник", - говорится в сообщении.

Экипаж ДПС отправился разыскивать угнанный автомобиль. При этом автоинспекторам помогали водители встречных машин, которые видели скорую, ехавшую на большой скорости в направлении деревни Любомировка. Подъезжая к деревне, полицейские увидели застрявший в снегу угнанный автомобиль и мужчину, который пытался скрыться в лесу. Его задержали.

Подозреваемым оказался 31-летний житель райцентра. Он был пьян и не имел водительских прав. Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за убийство и кражу.

В пресс-службе управления ГИБДД "Интерфаксу" уточнили, что мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы доехать в гости к своим знакомым.

В отношении него возбуждено административное делопроизводство по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения и не имеющим права управления), а также уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Заявленная стоимость машины с медицинским оборудованием составила 2,5 млн рублей, отмечает пресс-служба.