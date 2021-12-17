Каждый пятый россиянин, ждущий 13-ю зарплату, потратит ее на выплату кредита или долга

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - На выплаты по кредитам и на раздачу долгов свою так называемую "тринадцатую зарплату" планируют потратить 20% россиян, ожидающих получение премии по итогам года, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, доля респондентов, планирующих погасить долги в счёт годовой премии по сравнению с прошлым годом существенно увеличилась, в 2020 году такие планы были только у 14% опрошенных (у каждого седьмого россиянина), ожидавших "тринадцатую зарплату".

12% россиян, полагающих, что они получат годовую премию, намерены использовать эти деньги для накопления или выгодных вложений (в 2020 году эта доля составляла 9%). Потратить "тринадцатую зарплату" на отдых или на семью намерены по 11% респондентов (в прошлом году - 13% и 5% соответственно).

По данным SuperJob.ru, каждый десятый (10%) респондент, ожидающий годовую премию, собирается потратить эти деньги на новогодние подарки. Еще 7% россиян планируют потратить премию на ремонт, благоустройство и покупку мебели.

Опрос был проведен 1-15 декабря 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России и ожидающих получение годовой премии, в 382 населённых пунктах РФ во всех федеральных округах.