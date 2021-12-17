Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Каждый пятый россиянин, ждущий 13-ю зарплату, потратит ее на выплату кредита или долга

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - На выплаты по кредитам и на раздачу долгов свою так называемую "тринадцатую зарплату" планируют потратить 20% россиян, ожидающих получение премии по итогам года, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, доля респондентов, планирующих погасить долги в счёт годовой премии по сравнению с прошлым годом существенно увеличилась, в 2020 году такие планы были только у 14% опрошенных (у каждого седьмого россиянина), ожидавших "тринадцатую зарплату".

12% россиян, полагающих, что они получат годовую премию, намерены использовать эти деньги для накопления или выгодных вложений (в 2020 году эта доля составляла 9%). Потратить "тринадцатую зарплату" на отдых или на семью намерены по 11% респондентов (в прошлом году - 13% и 5% соответственно).

По данным SuperJob.ru, каждый десятый (10%) респондент, ожидающий годовую премию, собирается потратить эти деньги на новогодние подарки. Еще 7% россиян планируют потратить премию на ремонт, благоустройство и покупку мебели.

Опрос был проведен 1-15 декабря 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России и ожидающих получение годовой премии, в 382 населённых пунктах РФ во всех федеральных округах.

Россия

Новости

ГД может рассмотреть законопроект о системе местного самоуправления в январе

Дума проведет служебное расследование из-за закона, раскритикованного Матвиенко

Дума проведет служебное расследование из-за закона, раскритикованного Матвиенко

"Газпром" со второй попытки заказал прокачку по "Ямалу-Европе" на пятницу

"Газпром" со второй попытки заказал прокачку по "Ямалу-Европе" на пятницу

Сокуров обратился к членам СПЧ с извинениями за выступление на встрече с Путиным

К концу 2022 года первый полк с новыми МБР "Сармат" встанет на боевое дежурство

Путин поручил подготовить предложения о доступе к обезличенным данным крупнейших компаний

Девять российских детей вернули из Сирии в Россию

Что произошло за день: четверг, 16 декабря

Пытавшийся скрыться водитель Kia сбил двух полицейских в Петербурге

Журфак МГУ назвал победителя конкурса "Стипендиат "Интерфакса-2022"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });