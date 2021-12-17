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Санитарка пансионата в Самаре осуждена условно за истязание детей-инвалидов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Суд признал санитарку самарского пансионата для детей-инвалидов виновной в истязании трех воспитанников, сообщается на сайте СКР.

По версии следствия, в апреле 2021 года санитарка ГБУ "Самарский пансионат для детей-инвалидов" привязывала троих воспитанников 2000, 2004 и 2005 годов рождения к кроватям лоскутами ткани при отсутствии назначения врача-психиатра, а также била их, в том числе по голове.

Она признана виновной по части 2 статьи 117 (истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) УК РФ и статье 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.

Женщина приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, а также к штрафу.

Как сообщалось, в ноябре в суд было передано дело еще одной санитарки этого пансионата. Она обвиняется в нанесении побоев воспитаннику с инвалидностью.

Весной 2021 года в ходе проверки в пансионате обнаружили ряд нарушений. Директор учреждения сразу же была уволена. В день проверки у детей в меню был салат, состоящий из одного репчатого лука. Воспитанники были одеты в рваную одежду. Лежачим детям пролежни смазывали зеленкой.

Самара

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