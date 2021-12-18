Что случилось этой ночью: суббота, 18 декабря

Пожар на корвете "Проворный" в Петербурге, Выход РФ из Договора по открытому небу, Дипломатическое турне Порошенко после попытки вызова на допрос

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Строящийся военный корабль загорелся на "Северной верфи" в Петербурге. По некоторым данным, огонь распространился на 800 кв.м и охватил почти весь корвет. При возгорании пострадали три человека, двоих из них госпитализировали. Позже пожар локализовали. Прокуратура Петербурга начала проверку в связи с инцидентом.

- Россия вышла из Договора по открытому небу. РФ больше не сможет совершать наблюдательные полеты над территорией союзников по НАТО.

- Польша сообщила о планах возбудить дело в отношении сбежавшего солдата. В пятницу, 17 декабря, белорусский Госпогранкомитет рассказал о польском военнослужащем, который попросил в Белоруссии политического убежища. В связи с инцидентом Министр обороны Польши Мариуш Блащак уволил командиров бежавшего солдата.

- Антонов заявил, у США есть возможности вынудить Украину соблюдать Минские соглашения. Посол РФ в США назвал заявления американского Госдепартамента и Пентагона о наращивании Россией войск в районе границы с Украиной "ничем иным, как пропагандой".

- ВОЗ одобрила индийскую вакцину против коронавируса CovavaxTM. Ожидается, что эта вакцина поможет увеличить уровень вакцинации в странах с низким уровнем дохода.

- Порошенко отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу. Государственное бюро расследований в пятницу, 17 декабря, попыталось вручить экс-президенту Украины повестку о вызове на допрос по делу о преступной схеме поставок угля из Донбасса, но тот проигнорировал представителей правоохранительного органа и покинул страну.