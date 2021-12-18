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Россия окончательно вышла из Договора по открытому небу

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - С 18 декабря Россия вышла из Договора по открытому небу (ДОН), пишет газета "Известия".

РФ больше не сможет совершать наблюдательные полеты над территорией союзников по НАТО. Информацию об их военных объектах Москва будет получать через спутники.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью "Известиям" сообщил, что Москва "до последнего предпринимала все возможные усилия по сохранению договора, давая администрации США возможность принять решение о возвращении в ДОН".

Членство Минска в ДОН остается пока открытым. Как заявили газете в постпредстве РБ при ОБСЕ, решение о членстве в договоре Белоруссия примет исходя из позиций других государств.

Решение о выходе из ДОН Москва предприняла после выхода Вашингтона из соглашения 22 ноября 2020 года. До этого Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Россию в нарушении документа.

Россия ДОН

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