Прокуратура Петербурга начала проверку в связи с пожаром на "Северной верфи"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту пожара на корабле, строящемся на заводе "Северная верфь", сообщает в пятницу пресс-служба городского надзорного ведомства.

Прокурорам предстоит установить причины происшествия, а также оценить соблюдение требований федерального законодательства о пожарной безопасности, говорится в сообщении.

Ранее в пятницу стало известно, что на стапелях завода "Северная верфь" загорелся строящийся корвет "Проворный" проекта 20385. По некоторым данным, огонь распространился на 800 кв.м и охватил почти весь корабль. Экипажа на корабле не было.

По предварительным данным медиков, пострадали три человека.