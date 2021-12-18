Междугородний автобус врезался в припаркованные машины в Саратове

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Автобус с пассажирами врезался в группу автомобилей в Саратове, сообщил "Интерфаксу" начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

Пострадали водитель и семь пассажиров автобуса. В региональном Минздраве сообщили, что один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.

Юрин уточнил, что автобус следовал рейсом "Жирновск (Волгоградская обл.) - Саратов. Он врезался в забор, смял семь припаркованных автомобилей. В легковых машинах людей не было.

Свою проверку начала региональная прокуратура, региональное СУ СК.

В субботу в Саратове сильный снегопад с гололедом и туманом до 200 м, температура воздуха -1 градус, уточнили в Саратовгидрометцентре.