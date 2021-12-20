ВС РФ поддержал арест недвижимости экс-руководителей банка "Арсенал"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ отказал в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций об аресте недвижимости лиц, ранее контролировавших московский банк "Арсенал".

В определении суда, размещенном на сайте, говорится, что при принятии мер обеспечения суды исходили "из доказанности обстоятельств выбытия из владения субсидиарных ответчиков значительного количества имущества в преддверии и после отзыва лицензии у банка".

Арест недвижимости был предпринят в рамках иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о взыскании с 18 ранее контролировавших банк "Арсенал" лиц убытков в сумме 242,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа 26 августа оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 3 июня при рассмотрении жалобы АСВ принял меры обеспечения по иску в виде ареста недвижимости ответчиков.

Суды запретили Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, а также ее структурным подразделениям совершать любые регистрационные действия с недвижимостью ответчиков.

При этом апелляционный суд отказал АСВ в аресте денежных средств ответчиков, оставив в силе в этой части определение Арбитражного суда Москвы, который 26 марта не стал вводить меры обеспечения по иску.

Агентство просило суд арестовать имущество и денежные средства, в том числе, исполняющих обязанности единоличного исполнительного органа и членов правления банка Игоря Шапиро и Сергея Доброхотова, членов совета директоров банка и участников банка Александра Панфилова и Светланы Ким.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Арсенал" с 21 сентября 2017 года.

"Арсенал" не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них, говорилось в сообщении регулятора.

При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Кроме того, банк использовал рискованную бизнес-модель, значительная часть его активов была низкого качества. Банк неадекватно оценивал величину принимаемого риска по активам.

"Банк России неоднократно применял в отношении "Арсенала" меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения", - отмечал ЦБ.

В январе 2018 года суд признал банк банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Банк "Арсенал" по итогам второго квартала 2017 года занимал 485-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему средств физлиц он находился на 405-м месте (241,1 млн рублей). По данным Банка России, на 1 сентября 2017 года по величине активов эта кредитная организация занимала 495-е место в банковской системе РФ.