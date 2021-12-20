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Суд в Белгороде арестовал мужчину, проехавшегося голым в маршрутке

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Октябрьский райсуд Белгорода квалифицировал как мелкое хулиганство действия мужчины, проехавшегося голым в городской маршрутке, сообщает пресс-служба суда.

Ему назначено наказание по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ в виде 12 суток административного ареста.

"Поездка в городском автобусе в голом виде (на пассажире были лишь обувь и балаклава", закрывающая лицо) являлась нарушением общественного порядка - демонстрацией явного неуважения к обществу и принятых в нем правил поведения. Обнаженный мужчина находился в салоне автобуса в присутствии других пассажиров, в том числе и детей", - говорится в пресс-релизе.

По информации регионального УМВД, 13 декабря мужчина сел в маршрутный автобус, разделся и проехал несколько остановок обнаженным. "Затем, одевшись, он подошел к выходу, но водитель отказался выпускать пассажира до приезда полиции. Нажав аварийную кнопку, правонарушитель вместе с приятелем вышел из маршрутки и скрылся", - сказано в сообщении.

Сотрудникам полиции удалось установить его личность, им оказался 30-летний житель Белгорода, зарегистрированный в другом регионе. 17 декабря мужчина был задержан полицейскими по месту жительства.

На суде он полностью признал свою вину, раскаялся и пояснил, что совершил правонарушение, поскольку проиграл пари своему знакомому.

Белгород

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