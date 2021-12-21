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Неизвестный застрелил продавца магазина в Забайкалье

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Оперативники в Забайкальском крае ведут поиски неизвестного мужчины, который в понедельник вечером застрелил продавца магазина в Могоче, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК России.

"Около 19:30 часов 20 декабря в городе Могоче в помещении магазина было обнаружено тело 55-летнего мужчины. (...) По имеющимся данным, неизвестный вчера вошел в магазин, где из неустановленного огнестрельного оружия выстрелил в продавца, а сам, завладев ноутбуком, скрылся. От полученных ранений продавец скончался на месте", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Следователи и сотрудники полиции ведут поиски преступника. Изымаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и свидетели преступления.

Забайкальский край

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