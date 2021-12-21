Автомобиль главы Кузбасса Цивилева попал в аварию

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в ДТП, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации правительства региона во вторник.

"Сегодня в 09:00 на трассе Кемерово - Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная" в городе Прокопьевск. Информация о состоянии главы региона уточняется", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, жертв нет, но есть пострадавшие.

"Все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь. На месте работает скорая помощь", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД.