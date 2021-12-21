Мантуров предложил увязать господдержку на автотехнику с ограничением срока эксплуатации

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Господдержку спроса в автопроме нужно увязать с ограничением сроков эксплуатации автотехники, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы с Москвичевым Евгением Сергеевичем (глава комитета по транспорту в Госдуме РФ - ИФ) недавно встречались, говорили о том, что нужно стимулировать спрос, в том числе используя инструменты ограничения сроков эксплуатации техники с уже просроченными ресурсами. В первую очередь, это касается грузового транспорта, общественного транспорта", - сказал министр на правительственном часе в Госдуме.

Он отметил, что подобный подход к распределению господдержки логично постепенно распространить и на легковой транспорт.

"Я считаю, что, если действительно сделать сопряжение программ ограничения сроков и стимулирования спроса, мы получим дополнительный эффект", - отметил министр.