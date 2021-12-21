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Исследования в РФ показали эффективность ревакцинации против "омикрона"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Повторная вакцинация от коронавируса, по результатам исследований, эффективна против нового штамма "омикрон", заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Мы провели ряд исследований, которые говорят о том, что ревакцинация, или, как ее еще называют, бустирование, очень эффективно помогает поднять уровень защитных антител и защитить население, в том числе от штамма "омикрон", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета по противодействию коронавирусу.

Он отметил, что этот результат получен на основе тестирования. "Вакцинация вакциной "Гам-Ковид-Вак" в сочетании с ревакцинацией "Спутником Лайт" позволяет значительно защитить население от новой коронавирусной инфекции, в том числе штамма "омикрон".

Поэтому, по его словам, рекомендуется через шесть месяцев (после вакцинации) пойти и ревакцинироваться.

В России в настоящее время выявлен 41 случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Минздрав Михаил Мурашко коронавирус

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