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Законопроект о пожизненном заключении для педофилов принят Думой в I чтении

Законопроект о пожизненном заключении для педофилов принят Думой в I чтении
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект (1248305-7) о пожизненном лишении свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Документом предлагается шире применять максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов.

В настоящее время пожизненный срок грозит только педофилам-рецидивистам, которые ранее уже были осуждены за аналогичное преступление против ребенка младше 14 лет. Согласно инициативе, наказывать пожизненно предлагается за рецидив против любого несовершеннолетнего - младше 18 лет.

Кроме того, максимальную меру предлагается применять сразу за первое преступление против половой неприкосновенности ребенка, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления, например, применением насилия, или совершено в отношении двух и более детей.

"Таким образом, по всем вышеуказанным преступлениям в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет, совершенным ранее судимым педофилом-рецидивистом, либо совершенным при отягчающих обстоятельствах, будет предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - пояснил ранее Крашенинников журналистам.

Законопроект внесен в Думу 10 сентября. Авторами выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Турчак (оба - "Единая Россия") и председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Госдума

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