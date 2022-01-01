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В Казахстане на вышедших на свободу педофилов будут надевать электронные браслеты

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Казахстане с 2022 года на педофилов, освободившихся из мест лишения свободы, будут надевать электронные браслеты.

Как сообщил в ноябре глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, "все педофилы, освобожденные из мест лишения свободы, берутся на специальный профилактический учет. И с 1 января 2022 года использование электронных браслетов будет применяться, в первую очередь, к ним".

Он напомнил, что в целом в Казахстане усилена уголовная ответственность за сексуальное насилие, были увеличены сроки наказания. К осужденным за эти преступления не применяются меры условно-досрочного освобождения, они также не подлежат помилованию.

Казахстан

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