"Единая Россия" внесла законопроект о пожизненном за педофилию

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Члены "Единой России" (ЕР) внесли в Думу законопроект, который существенно ужесточает уголовное наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как говорится в сообщении комитета, распространенном в пятницу, предлагается шире назначать максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сейчас пожизненный срок грозит только педофилам-рецидивистам, которые ранее уже были осуждены за аналогичное преступление против ребенка младше 14 лет.

Согласно новому законопроекту, наказывать пожизненно предлагается за рецидив против любого несовершеннолетнего - младше 18 лет. Кроме того, максимальную меру предлагается применять сразу за первое преступление против половой неприкосновенности ребенка, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления - например, применением насилия, - или совершено в отношении двух и более детей.

"Таким образом, по всем вышеуказанным преступлениям в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет, совершенным ранее судимым педофилом-рецидивистом, либо совершенным при отягчающих обстоятельствах, будет предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - разъяснил Крашенинников, которого цитируют в комитете.

Расследование этих преступлений будет отнесено по общим правилам к компетенции следователей Следственного комитета, добавил парламентарий.

Авторами законопроекта, помимо Крашенинникова, выступили секретарь генсовета ЕР, сенатор Андрей Турчак и глава комитета по информационной политике Думы Александр Хинштейн.

В свою очередь, Хинштейн в своем телеграм-канале сообщил, что в партии также приступили к разработке еще одного связанного закона - о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение: например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии.

"Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений", - сказал Хинштейн.