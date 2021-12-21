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Два водителя покатались в пешеходной зоне Ессентуков ради селфи с ёлкой

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Установлены водители, заехавшие на пешеходную Театральную площадь в Ессентуках, чтобы сделать селфи рядом с городской ёлкой. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

"Камеры зафиксировали, как два автолюбителя заехали на Театральную площадь и, сделав несколько "почетных кругов" возле наряженной новогодней достопримечательности, остановились, чтобы сфотографироваться", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность одного из них. Это 19-летний житель станицы Ессентукская, который хотел сделать фото для своей страницы в соцсети.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за движение по пешеходной зоне. Второй водитель также установлен, он понесет аналогичную ответственность, а также его ждет беседа с автоинспектором.

Ессентуки

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