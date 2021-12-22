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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Общее число жертв COVID-19 в России превысило 300 тысяч

Общее число жертв COVID-19 в России превысило 300 тысяч
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В России за сутки выявлено 25 264 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.

В стране скончались от вируса 1 020 человека. Больше всего умерших в Москве - 81, в Петербурге - 60, в Подмосковье - 54.

Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 300 269.

Новые случаи выявлялись в 85 регионах РФ. Больше всего заболевших пришлось на Петербург - 2 166 новых случаев, в Москве - 1 904, в Московской области - 1 351.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 292 983 случая коронавирусной инфекции.

Поправились и выписаны более 9 млн пациентов, в том числе 42 322 выписаны за последние сутки, из них 3 119 выздоровевших приходится на Москву.

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