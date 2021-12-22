Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мужчина устроил погром в доме-интернате для престарелых под Мурманском

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Полиция города Кандалакша проводит проверку по факту инцидента с порчей имущества в социальном учреждении, сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По предварительным данным, в среду утром мужчина 1989 года проник в соцучреждение и устроил там погром.

"Сотрудники учреждения вызвали на место происшествия полицию. Нарушителя общественного порядка задержали. На него был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)", - говорится в сообщении.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что инцидент произошел в доме-интернате для престарелых. В отношении задержанного может быть возбуждено уголовное дело по ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

По данным местных СМИ, погром совершил сын одного из постояльцев дома-интерната.

МВД Мурманская область

Новости

В Совфеде предложил запретить дискриминирующий людей искусственный интеллект

Кокаиновый скандал

Оглашение приговора по "делу об аргентинском кокаине" перенесено на январь

Оглашение приговора по "делу об аргентинском кокаине" перенесено на январь

S7 выполнила первый в России рейс с использованием биотоплива

Ректора казанского вуза обвинили в подстрекательстве к убийствам

Ректора казанского вуза обвинили в подстрекательстве к убийствам
Пандемия коронавируса

Оперштаб допустил пересмотр нынешних ограничений на авиасообщение из-за "омикрона"

Оперштаб допустил пересмотр нынешних ограничений на авиасообщение из-за "омикрона"

Лавров признал искушение ответить на блокировку вещания RT в Германии

Лавров признал искушение ответить на блокировку вещания RT в Германии

Возбуждено уголовное дело из-за гибели военных РФ в Южной Осетии

В МИД РФ сочли бессмысленными обвинения в адрес "Газпрома" со стороны ЕС

Песков заявил о несогласии РФ с обвинениями в нарушении правил ВТО

Песков заявил о несогласии РФ с обвинениями в нарушении правил ВТО

Госдума завершила осеннюю сессию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });