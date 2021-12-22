Мужчина устроил погром в доме-интернате для престарелых под Мурманском

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Полиция города Кандалакша проводит проверку по факту инцидента с порчей имущества в социальном учреждении, сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По предварительным данным, в среду утром мужчина 1989 года проник в соцучреждение и устроил там погром.

"Сотрудники учреждения вызвали на место происшествия полицию. Нарушителя общественного порядка задержали. На него был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)", - говорится в сообщении.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что инцидент произошел в доме-интернате для престарелых. В отношении задержанного может быть возбуждено уголовное дело по ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

По данным местных СМИ, погром совершил сын одного из постояльцев дома-интерната.