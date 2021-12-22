Курортный сбор в Сочи вырастет с 10 до 50 рублей в сутки

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в среду приняли поправки в краевой закон, предусматривающие увеличение размера курортного сбора в Сочи с 10 до 50 рублей в сутки.

"Увеличение размера курортного сбора на главном курорте страны обусловлено необходимостью повышения поступлений в бюджет края, направляемых на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры региона", - сообщили в пресс-службе администрации Сочи в среду.

Согласно законопроекту, предполагается изменение размера курортного сбора в 2022 году в Сочи до 50 рублей и до 30 рублей на остальных территориях, входящих в зону эксперимента.

"Разница в сумме связана с тем, что курорт Сочи имеет самый большой номерной фонд и протяженность территории. Порядка 40% турпотока на курорты Краснодарского края приходится на Сочи", - пояснила пресс-служба.

Там отметили, что Сочи имеет самую высокую рекреационную и антропогенную нагрузку, из-за чего восстанавливать курортную инфраструктуру нужно в объемах, превосходящих другие территории.