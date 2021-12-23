Пропавшего с судна матроса ищут в море возле Сахалина

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Матроса, пропавшего с судна, ищут в морской акватории южной части Сахалина, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона в четверг.

"22 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пропаже матроса с судна, находящегося в заливе Анива. К поискам немедленно приступили суда, находящиеся в районе происшествия, а также выдвинувшееся в этот район спасательное судно "Атлас", - говорится в сообщении.

К вылету в аэропорту Южно-Сахалинска готовится вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями на борту.