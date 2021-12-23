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Поклонская сообщила о проникновении на ее участок в Крыму гражданина Украины

Поклонская сообщила о проникновении на ее участок в Крыму гражданина Украины
Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала видео, на котором мужчина совершает попытку проникновения в ее дом в Крыму.

"Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный "гость" из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причем в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме", - подписала Поклонская видео в своем телеграм-канале в четверг.

По ее словам, предварительно, правоохранительные органы не видят в этом состава преступления. "Моего "гостя" отправили обратно в Украину - наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награжденного", - добавила посол.

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На кадрах видно, как мужчина перебирается через забор и встает под балконом. Когда это произошло, Поклонская не уточнила.

Поклонская несколько лет была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны - переходного периода перед присоединением полуострова к России. В 2016 году она стала депутатом Госдумы по списку "Единой России". Позже она планировала баллотироваться в новый созыв, но потом отказалась от этого плана.

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде. Тогда она сообщила "Интерфаксу", что планирует приступить к работе через неделю-две, но до сих пор остается в России. Украинские политики и представители правоохранительных органов несколько раз заявляли о намерении задержать ее по делам, связанным с присоединением Крыма к России.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Наталья Поклонская Крым Украина

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