Пожар возник на заводе самосвалов в Саранске
Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание возникло в одном из цехов "Саранского завода автосамосвалов", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По его словам, происходит сильное задымление внутри цеха.
Здание двухэтажное, 1987 года постройки, высотой 6 метров.
АО "Саранский завод автосамосвалов" выпускает автосамосвалы и самосвальное оборудование на шасси "ГАЗа" и шасси других производителей, спецтехнику коммунального назначения (мусоровозы), прицепы для автомобилей, гидравлическое оборудование.