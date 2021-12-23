Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Школьницу-безбилетницу в мороз высадили из автобуса в саратовском Энгельсе

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратовской области проверяют сообщения в соцсетях о том, что ребенка высадили в мороз из общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, проверяется публикация о том, что 22 декабря девочку, которая ехала в школу, высадили из автобуса № 284 на остановке в Энгельсе. У нее не было возможности оплатить проезд наличными.

В городах Саратовской области 22 декабря было 16-20 градусов мороза.

Автобус №284 ходит по маршруту "Саратов-Энгельс".

Саратовская область Энгельс

Новости
Путин: пресс-конференция-2021

Путин счел, что СССР развалили внутренние силы, обслуживающие чужие интересы

Путин: пресс-конференция-2021

Путин счел, что ВСМ Москва-Петербург сделает ненужной авиацию на этом плече

Путин счел, что ВСМ Москва-Петербург сделает ненужной авиацию на этом плече
Путин: пресс-конференция-2021

Путин назвал единственную цель законов об иноагентах

Путин: пресс-конференция-2021

Президент РФ не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса

Президент РФ не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса
Путин: пресс-конференция-2021

Путин посоветовал Навальному не совершать преступления, прикрываясь политикой

Путин: пресс-конференция-2021

Путин выступил против наказания за отказ от вакцинации

Путин выступил против наказания за отказ от вакцинации
Итоги года: 2021

Золото – мекка неофитов

Золото – мекка неофитов
Путин: пресс-конференция-2021

Путин заявил, что экономика РФ справилась с шоком от COVID быстрее других стран

Путин заявил, что экономика РФ справилась с шоком от COVID быстрее других стран

Прокуратура сочла, что отсутствие маркировки иноагента может вызывать депрессию

Прокуратура сочла, что отсутствие маркировки иноагента может вызывать депрессию
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявили 25,6 тыс. новых случаев коронавируса

В РФ за сутки выявили 25,6 тыс. новых случаев коронавируса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });