Школьницу-безбилетницу в мороз высадили из автобуса в саратовском Энгельсе

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратовской области проверяют сообщения в соцсетях о том, что ребенка высадили в мороз из общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, проверяется публикация о том, что 22 декабря девочку, которая ехала в школу, высадили из автобуса № 284 на остановке в Энгельсе. У нее не было возможности оплатить проезд наличными.

В городах Саратовской области 22 декабря было 16-20 градусов мороза.

Автобус №284 ходит по маршруту "Саратов-Энгельс".