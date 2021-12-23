Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Жительница Волгоградской области получила 4,5 лет колонии за истязания своего пасынка

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Новоаннинский районный суд Волгоградской области приговорил к 4,5 годам лишения свободы местную жительницу, истязавшую шестилетнего пасынка, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

По данным следствия, в сентябре 2018 года подсудимая, будучи матерью-одиночкой, вышла замуж за вдовца с тремя детьми и возненавидела шестилетнего пасынка, который внешне очень напоминал покойную мать. Она настраивала супруга против ребенка, порой они вместе избивали мальчика ремнем, палками и железными ведрами. Ребенок периодически голодал, в холодное время года его раздетого выгоняли на улицу и не пускали в дом.

В мае текущего года мачеха в приступе ненависти вновь толкнула ребенка, он упал на бетонную дорожку, ударился затылком и рассек голову. В течение нескольких дней мальчика по разным поводам родители били по голове. За помощью в больницу отец обратился только тогда, когда ребенок потерял сознание. От полученных травм мальчик скончался в реанимации. Причиной смерти ребенка явилась тупая закрытая травма головы и отек головного мозга.

Суд признал женщину виновной по п."г", "е" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Наказание отсрочено до достижения младшим ребенком осужденной 14-летнего возраста.

Уголовное преследование в отношении отца прекращено в связи с его гибелью.

Уточняется, что ранее органы опеки обращались с иском о лишении подсудимой родительских прав в отношении детей. Однако в удовлетворении иска было отказано, поскольку с остальными детьми отношения складывались хорошо. Должный уход за ними был обеспечен.

Волгоградская область

Новости
Путин: пресс-конференция-2021

Большая пресс-конференция Путина. Главное

Большая пресс-конференция Путина. Главное

Оглашение послания Путина Федеральному собранию наметили на начало 2022 г.

Путин: пресс-конференция-2021

Президент РФ выразил уверенность, что Китай станет первой экономикой мира

Президент РФ выразил уверенность, что Китай станет первой экономикой мира
Путин: пресс-конференция-2021

Путин отказался брать Мишустина на отдых в тайге с Шойгу

Путин отказался брать Мишустина на отдых в тайге с Шойгу

Арестован подозреваемый в поджоге гипермаркета в Томске

Арестован подозреваемый в поджоге гипермаркета в Томске
Путин: пресс-конференция-2021

Президент заявил о неизбежности наказания за пытки в колониях

Путин: пресс-конференция-2021

Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Немцова и Политковской

Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Немцова и Политковской

Ректор казанского вуза не признал вину в подстрекательствах к убийству

Путин: пресс-конференция-2021

Путин не исключил, что газ дорожает в Европе из-за спроса со стороны Украины

Путин не исключил, что газ дорожает в Европе из-за спроса со стороны Украины
Путин: пресс-конференция-2021

Путин отказался что-либо обещать НАТО в обмен на немедленные гарантии безопасности

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });