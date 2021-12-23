Жительница Волгоградской области получила 4,5 лет колонии за истязания своего пасынка

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Новоаннинский районный суд Волгоградской области приговорил к 4,5 годам лишения свободы местную жительницу, истязавшую шестилетнего пасынка, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

По данным следствия, в сентябре 2018 года подсудимая, будучи матерью-одиночкой, вышла замуж за вдовца с тремя детьми и возненавидела шестилетнего пасынка, который внешне очень напоминал покойную мать. Она настраивала супруга против ребенка, порой они вместе избивали мальчика ремнем, палками и железными ведрами. Ребенок периодически голодал, в холодное время года его раздетого выгоняли на улицу и не пускали в дом.

В мае текущего года мачеха в приступе ненависти вновь толкнула ребенка, он упал на бетонную дорожку, ударился затылком и рассек голову. В течение нескольких дней мальчика по разным поводам родители били по голове. За помощью в больницу отец обратился только тогда, когда ребенок потерял сознание. От полученных травм мальчик скончался в реанимации. Причиной смерти ребенка явилась тупая закрытая травма головы и отек головного мозга.

Суд признал женщину виновной по п."г", "е" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Наказание отсрочено до достижения младшим ребенком осужденной 14-летнего возраста.

Уголовное преследование в отношении отца прекращено в связи с его гибелью.

Уточняется, что ранее органы опеки обращались с иском о лишении подсудимой родительских прав в отношении детей. Однако в удовлетворении иска было отказано, поскольку с остальными детьми отношения складывались хорошо. Должный уход за ними был обеспечен.