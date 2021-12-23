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Глава "Крымгеологии" задержан во время получения взятки

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор ГУП "Крымгеология" (Симферополь) стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова журналистам в четверг.

"Накануне подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю на улице Беспалова Симферополя во время получения очередной суммы взятки в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По информации следователей, глава госкомпании весной поставил индивидуальному предпринимателю условие заключения договора поставки песчано-гравийной смеси и суглинок в виде денежного вознаграждения. После заключения контракта директор ежемесячно получал взятки в виде безналичных перечислений на счета аффилированных лиц и лично. Всего, по данным СК, он получил от предпринимателя 365 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По месту работы и жительства директора ГУП прошли обыски. Свою вину он признал.

ГУП "Крымгеология", которое отвечает за геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, находится в ведении министерства экологии и природных ресурсов Крыма. По информации с сайта предприятия, его возглавляет Николай Братусин.

Крымгеология

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