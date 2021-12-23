Бывший вологодский депутат осужден условно за мошенничество в 10 млн руб.

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Вологодский горсуд вынес обвинительный приговор бывшему депутату Законодательного собрания Вологодской области Владимиру Сверчкову по делу о мошенничестве, сообщает в четверг пресс-служба областной прокуратуры.

Фигурант признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным объединенной пресс-службы судов, осенью 2015 года, являясь генеральным директором ООО "Устьелес", Сверчков незаконно получил из бюджета субсидию по госпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2013 - 2016 годы" в размере 10 млн рублей, предоставив документы с недостоверными сведениями.

В результате преступных действий Сверчкова бюджету Вологодской области причинен ущерб в размере 10 млн рублей, что является особо крупным размером, говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе городской суд счел фигуранта невиновным, а иск департамента экономического развития области оставил без удовлетворения. Однако осенью областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора на оправдательный приговор городского суда и 19 октября направил уголовное дело на новое рассмотрение в городской суд в ином составе суда.

Сверчкову назначили 4 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом в размере 800 тыс. рублей.

Владимир Сверчков избирался депутатом Законодательного собрания Вологодской области в 2007-2011 годах и 2016-2021 годах.