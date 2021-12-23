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Петербургский полицейский арестован по обвинению во взятке в 1 млн рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Суд арестовал петербургского следователя МВД, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба управления СКР по Ленинградской области.

В СКР полагают, что обвиняемый лично и через посредников потребовал у потерпевшей по уголовному делу 1 млн рублей, а также просил оказать услуги по организации водоснабжения и бурению скважин на территории домовладения в Ломоносовском районе Ленинградской области.

По версии ведомства, за взятку и оказанные услуги следователь обещал женщине обеспечить надлежащее качество производства по делу.

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