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Пять человек пострадали в ДТП в Мурманской области

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В результате столкновения двух микроавтобусов на федеральной трассе "Кола" в районе Оленегорска (Мурманская область) пострадали пять человек, сообщил губернатор Андрей Чибис.

"Трое детей и двое взрослых госпитализированы с сотрясением мозга. Состояние у всех стабильное", - сообщил Чибис в своем телеграм-канале, добавив, что микроавтобус с детьми следовал из Мурманска в Кандалакшу.

Ранее источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщил, что, по предварительной информации, пострадали десять человек, включая восемь детей, и они направлены в медучреждение на осмотр. Вместе с тем, по данным УГИБДД по Мурманской области в результате аварии "легкие телесные повреждения получили пассажир, ребенок 10 лет, автомобиля "Форд" и два пассажира автомобиля "Фольксваген".

Сейчас на месте аварии продолжает работать дорожная полиция для установления всех обстоятельств аварии. По данному факту проверки ведут региональное управление СКР и прокуратура Мурманской области.

Как сообщалось, в четверг в Мурманской области из-за неблагоприятных метеоусловий ограничено движение по ряду региональных дорог.

Мурманская область Мурманск Кандалакша

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