Ростовчанин получил 10 суток за прошлогодние посты с символикой ФБК

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Кировский суд назначил десять суток ареста Ростиславу Павлищеву за два поста в инстаграме о запрещенной в России экстремистской организации-иноагенте - Фонде борьбы с коррупцией, сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Суд установил, что 11 сентября 2020 года и 25 декабря 2020 года он опубликовал "тексты с графическими изображениями, содержащими символику и информацию о некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"" (ФБК, признан властями экстремистской организацией и НКО-иноагентом, но запрещен только в 2021 году), а также "пропагандистскую информацию об "Умном голосовании"".

Правонарушение было выявлено в ноябре 2021 года.

Суд счел это нарушением требований закона о борьбе с экстремизмом. Павлищев признан виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).