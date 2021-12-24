Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Заведующая школьной столовой в Фершампенуазе присвоила больше 1 млн рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Нагайбакский суд приговорил к трем годам лишения свободы условно заведующую школьной столовой в селе Фершампенуаз. Суд установил, что она в 2017-2020 годах присвоила больше 1,3 млн рублей из денег, которые родители сдавали за обеды. Об этом сообщила прокуратура Челябинской области.

Растрату выявила прокурорская проверка. В отношении заведующей было возбуждено уголовное дело.

Суд признал ее виновной в присвоении и растрате с использованием служебного положения (ч.4 ст.160 УК) и взыскал с нее ущерб, причиненный школе.

Челябинская область Нагайбакский суд Фершампенуаз

Новости

Завербованный Украиной военный задержан в Воронежской области

Суд в РФ назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд руб.

Суд в РФ назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд руб.

Возбуждено дело о гибели двух пациенток при пожаре в ковидном госпитале в Астрахани

Москва получила предложение провести заседание совета Россия-НАТО в январе

"Газпром" модернизирует газопровод "Ямал-Европа" за время его простоя

"Газпром" модернизирует газопровод "Ямал-Европа" за время его простоя

Ростовчанин получил 10 суток за прошлогодние посты с символикой ФБК

МИД РФ сообщил о 10 тыс. западных военных инструкторов на Украине

В России смертность от COVID за сутки снизилась до уровня середины октября

В России смертность от COVID за сутки снизилась до уровня середины октября
Пожар в торговом центре в Кемерове

Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса получила 18 лет по делу о пожаре в "Зимней вишне"

В Москве задержана глава Балтийской промышленной компании

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });