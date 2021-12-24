Заведующая школьной столовой в Фершампенуазе присвоила больше 1 млн рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Нагайбакский суд приговорил к трем годам лишения свободы условно заведующую школьной столовой в селе Фершампенуаз. Суд установил, что она в 2017-2020 годах присвоила больше 1,3 млн рублей из денег, которые родители сдавали за обеды. Об этом сообщила прокуратура Челябинской области.

Растрату выявила прокурорская проверка. В отношении заведующей было возбуждено уголовное дело.

Суд признал ее виновной в присвоении и растрате с использованием служебного положения (ч.4 ст.160 УК) и взыскал с нее ущерб, причиненный школе.