Почти две трети ИИ-специалистов довольны условиями труда в России

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Условиями работы в России удовлетворены 64% граждан, заинтересованных в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ), следует из предварительных результатов опроса, проведенного Аналитическим центром при правительстве РФ (АЦ) в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект". Этот показатель должен стать одной из ключевых метрик федпроекта.

Основными факторами для оценки удовлетворенности в исследовании названы возможности для профессионального развития, комфорт работы в компании и корпоративная культура, а также текущие условия оплаты труда, доход и перспективы его роста. Кроме того, во внимание принимались и условия среды проживания профильных специалистов, включая возможности для досуга, качество здравоохранения, возможности для образования, состояние экологии.

В опросе приняли участие восемь тысяч представителей бизнеса и научного сообщества, ИИ-разработчиков, студентов и сотрудников госструктур участников, из которых было отобрано 2,5 тыс. респондентов.

Среди опрошенных 60% позитивно оценили место России в мире в области развития ИИ: 37% заявили, что РФ находится примерно на одном уровне с другими странами, где развиты ИИ-технологии, 19% полагают, что страна лидирует по отдельным направлениям, в отдельных нишах, а 4% отнесли ее к числу стран-лидеров. При этом 36% респондентов считают, что Россия значительно отстает от мировых лидеров по всем аспектам.

Положительно оценили уровень подготовки кадров в сфере ИИ 70% респондентов, 68% отметили доступность качественного образования, качество и актуальность курсов повышения квалификации, 65% участников высоко оценивают возможность для развития ИИ-технологий на внутреннем рынке, 63% уверены в наличии доступных и квалифицированных кадров в сфере ИИ, столько же заявили о наличии сформированного спроса со стороны бизнеса и государства.

Кроме того, 60% положительно оценивают доступность инструментов для экспорта ИИ-разработок, 58% - поддержку со стороны государства. Возможности для развития независимых стартапов видят 53% участников опроса, 52% позитивно оценивают доступность финансовых ресурсов для развития, столько же удовлетворены защитой прав интеллектуальной собственности и безопасностью развития бизнеса. Также 49% позитивно оценивают законодательную среду и регулирование рынка в стране.

"Снижение положительных оценок связано с ощущением сложной конкуренции с крупными игроками на рынке, а также ситуацией, когда законодательство не всегда быстро подстраивается под развитие технологий", - отмечают авторы опроса.

Окончательные итоги исследования должны быть представлены в начале 2022 года. Предполагается, что исследование будет проводиться ежегодно, а его результаты в перспективе будут использованы для расчета соответствующего показателя, закрепленного в федеральном проекте "Искусственный интеллект". Кроме того, собранные рекомендации после экспертной оценки будут направлены в Минэкономразвития для принятия решения о внесении изменений в федеральный проект, в том числе в части оптимизации существующих мер поддержки и выработки новых.