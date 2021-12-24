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"Горьковская железная дорога" запустит ретро-туры на паровозах

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "Горьковская железная дорога" (филиал "РЖД") планирует запустить ретро-туры на поездах, где в качестве локомотива будут использованы паровозы. Об этом сообщил заместитель начальника ГЖД по взаимодействию с органами власти Владимир Тюленев.

По его словам, туры в частности, планируется организовать в Нижнем Новгороде в направлении таких пригородов как Богородск (станция Кожевенная), в сторону Семенова, а также в других регионах, входящих в ГЖД.

Начальник ГЖД Сергей Дорофеевский рассказал, что для формирования таких ретро-поездов решено использовать скоростной паровоз П36, который сейчас выставлен в музее паровозов под открытым небом на окраине Нижнего Новгорода.

"У нас в музее есть паровоз П-36. Так вот мы его обследовали и приняли решение его восстановить. (...) Он соответствует всем требованиям, несмотря на то, что он такой пенсионер у нас. Изюминка в том, что паровозу П-36, который стоит в музее, мы дадим вторую жизнь", - сказал Дорофеевский.

По его словам, ГЖД уже определилась с площадкой, где будет производиться ремонт и обслуживание паровозов для ретро-поездов.

"Сейчас центральная дирекция тяги ведет договорную работу, будем ремонтровать на Северо-Кавказской дороге, там есть специализированное предприятие по ремонту паровозов. (...) У нас один паровоз находится на ремонте и он вернется в конце января", - сказал начальник ГЖД, добавив, что еще одитн паровоз для ретро-поездов придет из Москвы.

Паровоз П-36 - последняя модель паровоза советского производства, мог развивать и держать скорость 130 км/ч, ходил в составе поезда "Красная стрела". Паровозы П-36 эксплуатировались до 1960-х годов прошлого века.

Горьковская железная дорога

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