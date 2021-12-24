Фельдшер на Кубани пойдет под суд за смерть пятилетней пациентки

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Фельдшера из Тимашевского района на Кубани обвиняют в халатности и причинении смерти по неосторожности ребенку, сообщает пресс-служба СК РФ.

Установлено, что в ноябре 2020 года в Тимашевске у членов одной семьи появились признаки отравления – наблюдалась повышенная температура, расстройство желудка и обезвоживание. На вызов прибыла бригада скорой медицинской помощи, в том числе и обвиняемая.

"Фигурантка, убедившись, что у пятилетней девочки и членов ее семьи имеются признаки отравления, небрежно отнеслась к выполнению своих обязанностей. Она недооценила степень тяжести состояния ребенка, не провела необходимые процедуры, а также ввела ей не требующееся лекарство. Через несколько часов фельдшер вновь прибыла по вызову отца малолетней, но также не оказала девочке надлежащую медицинскую помощь ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот же день девочку госпитализировали в больницу, где она умерла. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть ребенка вызвана некачественным оказанием фельдшером медицинской помощи.

Женщине инкриминируют часть 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе следствия обвиняемая признала вину в полном объеме. Дело направлено в суд.