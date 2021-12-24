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Российские курорты в 2021 году примут на 15-20% больше туристов, чем до пандемии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российские курорты по итогам 2021 года примут на 15-20% больше туристов, чем в допандемийном 2019 году. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании правительственной комиссии по развитию туризма.

Туротрасли удалось адаптироваться к ковидным ограничениям, добавил он.

"2021 год оказался намного более успешным для внутреннего туризма, чем предыдущий. Благодаря мерам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" удалось не только сдержать негативное влияние пандемии, но и развивать туристическую отрасль. Отрасль быстро адаптировалась под ковидные ограничения - и это важное достижение", - приводит слова Чернышенко его пресс-служба.

По его словам, большинство курортных направлений по итогам года на 15-20% превзойдут показатели 2019 года.

"Это прежде всего Краснодарский край и Республика Крым. Среди тех, кто полностью восстановится и даже вырастет, также есть новые направления, которые смогли привлечь к себе внутренних туристов: Калининградская область, Камчатский край, республики Алтай, Карелия и ряд других", - сообщил Чернышенко.

"Новые меры государственной поддержки в сфере туризма - чартеры, гранты, программы кешбэка, вошедшие в нацпроект, - активно использовались и применялись в этом году по всей территории России. Только программой туристического кешбэка воспользовались более 1,6 млн россиян. На карты им напрямую вернулось 6,7 млрд рублей. Началась работа с корпорацией "Туризм.РФ" по созданию инфраструктуры. В настоящее время отобраны для реализации первые 53 инвестиционных проекта в 27 регионах", - рассказал вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко

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