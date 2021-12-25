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Двое детей погибли при пожаре в Вологодской области

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел в пятницу в поселке Вожега Вологодской области, двое детей погибли, сообщает пресс-служба регионального СКР.

По данным ведомства, возгорание произошло около 16:00 в жилом доме, в котором проживала многодетная семья. На момент происшествия в доме находились супружеская пара с малолетними дочерью и внучкой. После начала пожара взрослым удалось спастись. Тела двух детей, 2018 и 2020 годов рождения, нашли спасатели при тушении огня.

Следствие устанавливает обстоятельства происшествия, а также причины и условия, приведшие к гибели людей, добавили в ведомстве.

Вологодская область

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