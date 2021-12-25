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Самолет не смог вылететь из Тюмени в Ереван из-за технической неисправности

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Чартерный рейс Тюмень - Ереван авиакомпании "ЮТэйр" (UTair) был задержан более чем на 10 часов, предварительно из-за технической неисправности воздушного судна, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры (УТП) в субботу.

"В процессе разбега самолета командир воздушного судна доложил о подозрении на помпаж двигателя. Прекратил разбег, вернулся на стоянку", - уточнили в пресс-службе.

Плановое время вылета самолета - 07:45 по местному времени, расчетное время вылета - 17:00. На рейс зарегистрировано 176 пассажиров, 18 из них - дети.

Пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в свою очередь уточняет, что "проблемы с двигателем у самолета возникли при выполнении разгона по взлетно-посадочной полосе".

По данным следователей, в результате происшествия пострадавших нет, повреждений на воздушном судне не обнаружили.

Тюмень Ереван ЮТэйр

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