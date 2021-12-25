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Умер писатель и общественный деятель Альберт Лиханов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Писатель и общественный деятель Альберт Лиханов скончался на 87-м году жизни, сообщила в субботу Общественная палата РФ.

"Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей", - говорится в ее сообщении в телеграм-канале.

Лиханов родился в 1935 году в Кирове. Советский и российский писатель, общественный деятель, сопредседатель Союза писателей России, председатель общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд", президент Союза общественных фондов "Международная ассоциация детских фондов", председатель общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей", созданного указом президента РФ от 6 октября 2020 года.

Первый рассказ "Шагреневая кожа" был напечатан в журнале "Юность" в 1962 году. Тогда же он становится участником IV Всесоюзного совещания молодых писателей в семинаре классика детской литературы Льва Кассиля. Позже более 30 лет проработал главредом популярного молодежного журнала "Сфера".

Лиханов писал для детей и юношества. Его произведения опубликованы в России тиражом в 30 млн экземпляров. За границей на 34 языках выпущено 106 книг писателя.

Альберт Лиханов

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