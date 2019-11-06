В Курской области пять человек погибли в столкновении Аudi и "КАМАЗа"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Курской области пять человек погибли в лобовом столкновении Аudi и "КАМАЗа", сообщила пресс-служба областного управления МВД. Водитель грузовика госпитализирован с травмами.

По предварительным данным, ДТП произошло около 4 утра на 13-м километре дороги Щигры-Колпна. Водитель Аudi выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В легковой машине погибли водитель и четыре пассажира.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.