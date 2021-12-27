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Уроки в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за непогоды

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Занятия первой смены в школах Петропавловска-Камчатского, где уже наступило утро понедельника, отменены из-за сильного ветра с мокрым снегом, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"27 декабря занятия первой смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменяются в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.

Отменили занятия и в учреждениях дополнительного образования.

Охотоморский циклон принес в ночь на воскресенье снег и сильный ветер в большинство районов края, в том числе и в Петропавловск-Камчатский. По прогнозу синоптиков, погода начнет улучшаться в среду.

Петропавловск-Камчатский

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