В Москве заявили о готовности к непростым переговорам с США по гарантиям безопасности

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Легкого пути на переговорах между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности не будет, российская сторона к этому готова, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Переговоры это нечто другое, - это делегации, которые собираются в форматах пленарных заседаний, рабочих групп, ведутся протоколы, фиксируется прогресс или отсутствие такового, проводятся дополнительные сверки со столицами, осуществляются доклады, получаются дополнительные указания. Вот мы хотим такого формализованного процесса с американцами по этим двум документам. Все же это требует некого дипломатического усилия, к которому мы готовы", - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".

Говоря о том, понятно ли уже, кто будет возглавлять на предстоящих переговорах американскую делегацию, Рябков сказал: "Что касается нашей позиции о том, кто этот процесс может координировать и кто за это, грубо говоря, будет отвечать в двустороннем разрезе с США, то в данном случае я исхожу из того, что этим заниматься предстоит мне, соответствующие поручения у меня есть. Я пока не очень представляю, кто будет моим визави с американской стороны".

"Если американцы считают, что этим должны заниматься те же команды, которые ведут уже на протяжении полугода диалог по стратегической стабильности, значит визави с американской стороны станет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. Мы давно и хорошо знакомы, в свое время работали по иранской ядерной программе, были вместе на переговорах, и сейчас продолжаем контакт", - сказал замминистра.

Он подчеркнул: "Времени на раскачку, на установление какого-то номинального рабочего контакта не потребуется, это очень отвечает нашим интересам, чтобы продвижение вперед было достаточно быстрым, но госпожа Шерман - это, на мой взгляд, помимо того, что она дипломат высочайшего класса, высокий профессионал, - это человек, который очень жестко отстаивает американские интересы. То есть легкого пути не будет в любом случае. Мы к этому готовы. В этом и смысл нашей работы, чтобы находить точки взаимопонимания даже в самых сложных ситуациях".

Гарантии безопасности

Ранее в декабре Россия выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности.

Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.