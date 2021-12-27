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Суд заблокировал предложение в инстаграме "порулить в небе" во время прогулочного полета

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Центральный суд Кемерова по иску транспортного прокурора ограничил доступ к инстаграм-аккаунту, в котором рекламировались прогулочные полеты, а клиентам предлагалось попробовать управлять самолетом под контролем опытного пилота.

У аккаунта было больше 3,5 тысячи подписчиков, "заинтересованных в возможности осуществления прогулочного полета", указали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что на законных основаниях управлять самолетом могут только те, у кого есть необходимое свидетельство. Поэтому информацию с предложением "порулить" всем желающим прокуроры считают незаконным.

"Нарушение порядка допуска к выполнению полетов воздушных судов является деянием, за которое статьей 11.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность", - отмечается в сообщении.

Кемерово Центральный суд

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