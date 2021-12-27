В СПЧ разошлись в оценке ситуации с обучением в МГУ девятилетней девочки

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что российское законодательство не предусматривает особых условий для обучения девятилетней девочки в МГУ; по его мнению, в вопросе ее дальнейшего обучения нужно действовать максимально деликатно.

"Сам факт обучения девочки (Алисы Тепляковой) в МГУ не является незаконным, и лично я не вижу законных оснований как-то вмешаться в эту ситуацию. Это случай, который не учтен в правовом пространстве. Поэтому надо действовать предельно деликатно", - сказал Фадеев "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что готов оказать организационную помощь в вопросе дальнейшего обучения девочки, если она потребуется. Также Фадеев заявил, что важно мнение самого МГУ, где Теплякова проучилась семестр.

В свою очередь член СПЧ Александр Асмолов призвал приостановить обучение на психологическом факультете МГУ девятилетней студентки. Соответствующее обращение он адресовал Фадееву, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"В целях обеспечения психологического здоровья ребенка и позитивного эмоционального климата в ее семье, предотвращения психотравматических последствий данного эксперимента, избегания рисков буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения Конвенции прав ребенка, прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе малолетней Алисы Тепляковой", - говорится в обращении, которое Асмолов опубликовал на своей станице в фейсбуке.

Глава СПЧ, говоря об этом обращении, заявил, что Асмолов – психолог, педагог с большим опытом, и нужно опираться на мнение таких специалистов.

В свою очередь в пресс-службе детского омбудсмена сообщили, что мнение Асмолова будет учтено в работе над сложившейся ситуацией с девятилетней студенткой.

Также Львова-Белова рекомендовала сотрудникам психологического факультета МГУ подобрать индивидуальный план обучения для Тепляковой. Об этом аппарат уполномоченного проинформировал представителей факультета.

Кроме того, по имеющимся у аппарата детского омбудсмена сведениям, органы опеки и попечительства по месту жительства Алисы Тепляковой не видят угрозы жизни и здоровью ребенка.

"В целях защиты прав и законных интересов девочки в ближайшее время мной в адрес ответственных лиц, а также уполномоченного по правам ребенка в городе Москве будет направлено письмо, содержащее информацию о правовой оценке сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисках для Алисы", - сообщила Львова-Белова, ее слова привели в пресс-службе уполномоченного.

Девятилетняя девочка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по четырем предметам в восемь лет и получила аттестат в московской школе. Аттестат об окончании девяти классов она получила в семь лет. Девочка поступила на психологический факультет МГУ на контрактной основе.