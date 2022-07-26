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В Минобрнауки РФ не поддержали идею введения возрастного ценза для абитуриентов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Минобрнауки России считают, что введение возрастных ограничений для поступающих в вузы не отвечает принципам государственной политики в сфере образования.

"Российским законодательством не установлены возрастные ограничения для людей, желающих получить высшее образование. Это отвечает одному из основных принципов реализации государственной политики в сфере образования - обеспечение права каждого человека на образование и недопустимость дискриминации", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Там также сказали, в Минобрнауки пока не поступало обращение ректора университета "Синергия" Артема Васильева, предложившего ввести возрастной ценз для поступающих в вузы и внести поправку в закон "Об образовании", определив, что абитуриенту на момент поступления должно исполниться 15 лет. Аналогичное обращение было направлено им в профильные комитеты Госдумы.

В сообщении на сайте вуза говорится, что "инициатива ректора "Синергии" была вызвана подачей документов на поступление в Университет Алисы и Хеймдалля Тепляковых, которым на момент подачи документов (22 июля) было 9 и 8 лет соответственно.

Оба ребенка не смогут поступить в "Синергию", так как у вуза есть ограничения для поступающих, и поступить в университет может абитуриент, достигший 14 лет, сдавший единый государственный экзамен и набравший достаточное число баллов, утвержденное правилами приема.

Минобрнауки
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