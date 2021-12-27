Гарнизон подводников в Заполярье остался без отопления и горячей воды

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Гарнизон подводников ЗАТО Заозерск в понедельник остался без горячего теплоснабжения, сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

По предварительной информации, на магистральной линии произошел порыв.

"Под отключение попали 73 жилых дома (проживает 9120 человек, из них 2208 несовершеннолетних), 11 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.

Всего, по данным из открытых источников, в ЗАТО Заозерск живут 9,6 тыс. человек.

Сейчас средняя температура воздуха в городе составляет -7 градусов.