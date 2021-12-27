Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Гарнизон подводников в Заполярье остался без отопления и горячей воды

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Гарнизон подводников ЗАТО Заозерск в понедельник остался без горячего теплоснабжения, сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

По предварительной информации, на магистральной линии произошел порыв.

"Под отключение попали 73 жилых дома (проживает 9120 человек, из них 2208 несовершеннолетних), 11 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.

Всего, по данным из открытых источников, в ЗАТО Заозерск живут 9,6 тыс. человек.

Сейчас средняя температура воздуха в городе составляет -7 градусов.

Мурманская область Заозерск

Новости

Суд отправил главу Балтийской промышленной компании под домашний арест

Корвет "Сообразительный" отразил ракетный удар в ходе учения в Балтийском море

Корвет "Сообразительный" отразил ракетный удар в ходе учения в Балтийском море

Осуждены убийцы экс-спецназовца ГРУ Белянкина, заступившегося за врачей

Путин помог семье мальчика - участника акции "Елка желаний" получить квартиру

Экипаж вертолета, совершившего жесткую посадку в Удмуртии, вышел на связь

При крушении вертолета в Удмуртии никто не погиб

Под Ижевском разбился вертолет Ми-2

Семья физика Кудрявцева отказалась от прекращения дела о госизмене из-за его смерти

Киевское шоссе в Новой Москве перекрыто в обе стороны из-за пожара

Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд оставил под арестом журналиста Сафронова еще на три месяца

Мосгорсуд оставил под арестом журналиста Сафронова еще на три месяца
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });