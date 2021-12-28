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Криминальный авторитет из Чувашии осужден на 10 лет колонии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Чувашии на основании вердикта присяжных вынес приговор местному жителю по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры республики.

Ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, фигурант с 2002 года получил статус так называемого положенца и негласно управлял криминальными группами в республике, контролировал сбор и расходование денег, собранных, в том числе, незаконным путем.

В декабре 2019 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Чувашии, сообщается в пресс-релизе.

Чувашия

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