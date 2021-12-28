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Росреестр предложил продлить работу "Умного кадастра" на 2022 год

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Росреестр предложит правительству продлить работу экспериментального сервиса "Умный кадастр" в четырех пилотных регионах и к концу 2024 года расширить сферу его применения до 20 субъектов РФ, сообщил глава ведомства Олег Скуфинский.

"Эксперимент должен быть продлен. Он начинался в условиях, когда не было ни госпрограммы, ни стратегических инициатив социально-экономического развития страны. (...) К концу 2024 года мы нацелены, что таких регионов будет двадцать", - сказал Скуфинский на пресс-конференции.

Сервис "Умный кадастр" позволяет перейти от трудоемкого "ручного" процесса и подворового обхода к использованию новых технологий для выявления, вовлечения в оборот земельных участков, объектов капитального строительства и исправления ошибок в сведениях ЕГРН. Внедрение сервиса, по оценкам Росреестра, позволит вовлечь в оборот дополнительные земельные участки и внести в ЕГРН сведения о примерно 17 млн объектов недвижимости.

Пилотными регионами были выбраны Татарстан, Иркутская область, Пермский и Краснодарский края.

За прошедший год на территории тех 11 муниципалитетов в четырех регионов, где шел эксперимент, практически была решена проблема с накопленными за десятилетия реестровыми ошибками, оцифровкой первичных документов.

Росреестр

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